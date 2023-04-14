Названы сроки открытия нового ТЦ в Песочне

Торгово-офисный центр в Песочне достроят к январю 2024 года. Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина на странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава горадминистрации провела рабочую встречу по вопросу строительства здания на улице Новоселов. «История со стройкой ТЦ тянется 20 лет, за это время сменилось несколько собственников участка. Жители очень обеспокоены многолетней стройкой рядом с Черезовскими прудами. В этом году реализуем нацпроект по благоустройству территории, и участок с долгостроем совершенно не вписывается в общий вид», — заявила Сорокина.

Вместе с курирующим заместителем и профильными специалистами администрации мэр пообщалась с собственником участка — ООО «Экобаланс». Утвержден проект реконструкции здания. Подрядчик демонтировал старые бетонные конструкции и начал возводить новое здание в рамках разрешения на строительство. Работы идут по графику, их контролирует Государственная инспекция строительного надзора Рязанской области. Строительство окончится в январе 2024 года.

Представители подрядчика отметили, что проектной документацией предусмотрено устройство кругового проезда и площадок с твердым покрытием, пешеходных тротуаров и автостоянки на 32 машиноместа.

«Подрядчик заверил, что до конца года участок будет благоустроен. В активную стадию этот этап войдет летом. Но уже сейчас вокруг строительной площадки нужно навести порядок — дала поручение этот момент четко проконтролировать», — заявила Сорокина.

О том, что в Песочне появится торговый центр, стало известно в феврале.