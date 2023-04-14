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Рязанские полицейские обратились к пешеходам при помощи громкоговорителей

Рязанские полицейские обратились к пешеходам при помощи громкоговорителей. Об этом сообщило региональное управление МВД.

При помощи устройства инспекторы призвали пешеходов переходить дорогу только по правилам, быть осторожными и следить за безопасностью детей около проезжей части. Также полицейские обратились к водителям и порекомендовали снизить скорость перед переходом, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Отмечается, что штраф за нарушение правил перехода дороги для пешехода составляет 500 рублей. Водителю, не пропустившему пешехода, предстоит заплатить до 2500 рублей.