Опубликован список рязанских храмов, где можно освятить пасхальные куличи, яйца и пасху

В 2023 году православные христиане отметят Пасху 16 апреля. Накануне, в субботу, в рязанских храмах пройдут утренние литургии и освящение куличей, яиц и пасх к праздничному столу. Редакция РЗН. инфо узнала, где и во сколько они пройдут.

Жители Советского района в субботу, 15 апреля, смогут благословить пасхальные снеди в следующих храмах:

в Церкви Екатерины Великомученицы (улица Маяковского, дом № 48) с 8:00 до 20:00, литургия пройдет в 8:00;

в Христорождественском кафедральном соборе (Рязанский кремль) с 12:00;

в Борисо-Глебском кафедральном соборе (улица Сенная, дом № 32), с 11:00 до 20:00, литургия в 7:40;

в Спасо-Преображенском (улица Петрова, дом № 14), с 12:00 до 17:00, литургия в 8:00;

в Вознесенском (улица Вознесенская, дом № 26-а), с 9:00 до 19:00, литургия в 8:00;

в Благовещенском (улица Затинная, дом № 58), литургия в 8:30, после нее освящение;

в Казанском женском монастыре (улица Фурманова, дом № 56), по окончании литургии, которая начнется в 6:40.

В Октябрьском районе куличи, пасху и яйца можно освятить в следующих храмах:

в Николо-Ямском (улица Циолковского, дом № 8) с 11:00 до 18:00, литургия пройдет в 7:00;

в Александро-Невском (улица Новоселов, дом № 33в) с 9:00 до 20:00, литургия пройдет в 7:00;

в Крестовоздвиженском (улица Новоселов, дом № 47) литургия в 7:00, после нее освящение куличей;

в Крестовоздвиженском (улица Качевская, дом № 30в), с 11:00 до 15:00, литургия пройдет в 8:30.

В Московском районе рязанцы могут посетить один из двух храмов:

Преображенский (улица Колхозная, дом № 1а) с 11:00 до 20:00;

Пресвятой Богородицы (улица Шаповская, дом № 72а), с 11:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00, литургия в 8:30;

В Железнодорожном районе:

в храме Иоанна Кронштадского (улица Татарская, дом № 72) утренняя литургия пройдет с 7:00 до 9:30, освящение — с 9:30 до 19:30;

в Скорбященском храме (Колхозный проезд, дом № 1), после утренней литургии, которая начнется в 7:00 и до 18:00.

Помимо этого, можно освятить пасхальные снеди в храмах поселка Солотча: