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Опубликован список рязанских храмов, где можно освятить пасхальные куличи, яйца и пасху

В 2023 году православные христиане отметят Пасху 16 апреля. Накануне, в субботу, в рязанских храмах пройдут утренние литургии и освящение куличей, яиц и пасх к праздничному столу. Редакция РЗН. инфо узнала, где и во сколько они пройдут.

Жители Советского района в субботу, 15 апреля, смогут благословить пасхальные снеди в следующих храмах:

  • в Церкви Екатерины Великомученицы (улица Маяковского, дом № 48) с 8:00 до 20:00, литургия пройдет в 8:00;
  • в Христорождественском кафедральном соборе (Рязанский кремль) с 12:00;
  • в Борисо-Глебском кафедральном соборе (улица Сенная, дом № 32), с 11:00 до 20:00, литургия в 7:40;
  • в Спасо-Преображенском (улица Петрова, дом № 14), с 12:00 до 17:00, литургия в 8:00;
  • в Вознесенском (улица Вознесенская, дом № 26-а), с 9:00 до 19:00, литургия в 8:00;
  • в Благовещенском (улица Затинная, дом № 58), литургия в 8:30, после нее освящение;
  • в Казанском женском монастыре (улица Фурманова, дом № 56), по окончании литургии, которая начнется в 6:40.

В Октябрьском районе куличи, пасху и яйца можно освятить в следующих храмах:

  • в Николо-Ямском (улица Циолковского, дом № 8) с 11:00 до 18:00, литургия пройдет в 7:00;
  • в Александро-Невском (улица Новоселов, дом № 33в) с 9:00 до 20:00, литургия пройдет в 7:00;
  • в Крестовоздвиженском (улица Новоселов, дом № 47) литургия в 7:00, после нее освящение куличей;
  • в Крестовоздвиженском (улица Качевская, дом № 30в), с 11:00 до 15:00, литургия пройдет в 8:30.

В Московском районе рязанцы могут посетить один из двух храмов:

  • Преображенский (улица Колхозная, дом № 1а) с 11:00 до 20:00;
  • Пресвятой Богородицы (улица Шаповская, дом № 72а), с 11:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00, литургия в 8:30;

В Железнодорожном районе:

  • в храме Иоанна Кронштадского (улица Татарская, дом № 72) утренняя литургия пройдет с 7:00 до 9:30, освящение — с 9:30 до 19:30;
  • в Скорбященском храме (Колхозный проезд, дом № 1), после утренней литургии, которая начнется в 7:00 и до 18:00.

Помимо этого, можно освятить пасхальные снеди в храмах поселка Солотча:

  • Казанская церковь (улица Казанская, дом № 2а) с 10:00 до 18:00;
  • в Солотчинском монастыре (Монастырская площадь, дом № 1а), после литургии, которая начнется в 8:00.