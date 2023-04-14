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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 апреля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На ледовой арене «Айсберг» пройдет региональный турнир по хоккею среди любительских команд дивизиона «Любитель 50+" «Кубок памяти С.С. Козырева». Турнир, посвященный памяти известного тренера, хоккеиста и главного судьи Федерации хоккея Рязанской области, Сергея Сергеевича Козырева, проводится уже третий год.

В МКЦ покажут большое научное шоу «Эпоха Великих Открытий». Это современное шоу для детей с красочными экспериментами из химии и физики, а также с гигантскими роботами и яркими спецэффектами.

На сцене культурного пространства Fabrika состоится премьера нового спектакля в жанре клоунады «На следующей» от театра «-17». Это городское путешествие героя по знакомым местам Рязани, наполненное курьезными событиями и забавными ситуациями.

В арт-клубе «Площадка» выступит группа «Монгол Шуудан». В этом году коллектив празднует свое 34-летие. В программе хиты проверенные временем, новые или никогда ранее не игравшиеся композиции, боевой настрой + бешеная энергетика.

В МКЦ пройдет концерт стендап-комика Гурама Амаряна.

На сцене арт-клуба «Площадка» в рамках тура «С Ижицей по весенней жижице» выступит московская группа ZMEY GORYNICH. Свой стиль группа определяет как скоморох-метал. Тур посвящен выходу альбому «Ижица». На концерте прозвучат новые песни и всеми любимые хиты.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».