Россияне не могут выехать из Грузии на транзитных номерах

Россияне жалуются, что не могут выехать из Грузии через КПП «Верхний Ларс» на транзитных номерах. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Осторожно, новости».

Пробка из более ста машин стоит на границе уже четвертые сутки. При этом около КПП нет ни магазинов, ни заправок. У многих водителей заканчивается бензин.

«Машины с обычными номерами в данный момент проезжают в Россию спокойно, а вот водителей с транзитными (например, авто, купленные в Грузии, везут на экспорт в Россию) не пускают», — написано в канале.

Грузинская сторона заявляет, что Россия перестала впускать авто на транзитных номерах из-за сбоя в ресурсах ФТС. При этом местные полицейские разворачивают водителей, направляющихся в «Верхний Ларс» еще при выезде из Тбилиси.

Российские правоохранители утверждает, что работают в штатном режиме и проблем у них нет.