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В Йошкар-Оле роллами отравились 29 человек

В йошкар-олинском суши-баре «ЕбиДоеби» отравились 29 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

После жалоб жителей на отравление роллами, в заведении провели проверку и обнаружили многочисленные нарушения. У двух сотрудников предприятия обнаружили ДНК кишечной инфекции. Сейчас они временно отстранены от работы — находятся на лечении у врача-инфекциониста.

У предприятия изъяли пищевые продукты. Также его закрыли на 85 суток.

Информация направлена в прокуратуру Йошкар-Олы. В ближайшее время материалы направят в следственный комитет.

Ранее сообщалось, что В России 40% всех роллов «Филадельфия» заражены кишечной палочкой.