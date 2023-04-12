Премьер Украины запросил у США дальнобойные ракеты и истребители

Премьер Украины запросил у США дальнобойные ракеты и истребители. Об этом в среду, 12 апреля, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином просил дальнобойные ракеты и истребители.

«Мы просим вас пересмотреть возможность предоставления Украине ракет большей дальности. Америка может еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16», — добавил Шмыгаль.

В Вашингтоне ранее говорили, что по оценкам их администрации Украина не нуждается в истребителях на данный момент, поэтому о их поставках речи не идет, и будут предоставляться только артиллерия, боеприпасы, средства ПВО и бронированный транспорт.