Малков рассказал, что видит жалобы рязанцев на грязь и пыль в городе

Во вторник, 11 апреля, на заседании регионального правительства Павел Малков рассказал, что видит жалобы рязанцев на пыль и грязь в городе.

«Снег сошел и очень много жалоб на пыль и грязь в Рязани и в населенных пунктах. Сам прекрасно все вижу. Ситуация такая, как и с уборкой снега зимой. Нужно выстраивать и налаживать всю систему работы. Оперативно убирать песок, грязь, все, что скопилось за зиму на дорогах под снегом. Для этого надо наращивать возможности механизированной уборки», — заявил Малков.

Вице-губернатор Артем Бранов пояснил, что часть техники для уборки города приобрели еще зимой и она универсальная, так как подходит для уборки улиц и в летний период.

По его словам, в июне, при корректировке регионального бюджета, планируется добавить средства для закупки техники для механизированной уборки тротуаров.

Напомним, что корреспондент РЗН. инфо прогулялся по улицам города и сфотографировал пыльные улицы.