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Рязанские улицы завалило песком и пылью

В Рязани с приходом весны улицы и дороги завалило песком, грязью и мелким мусором. При ветре столбы пыли поднимаются и летят в лица прохожим.

Одна из причин, почему город в таком состоянии — использование коммунальными службами песка для борьбы с гололедом в зимнее время. В распространении грязи «помогают» и водители. Многие из них паркуются на зеленой зоне, а потом вывозят землю на проезжую часть. Отсутствие весенних ливней также усугубило ситуацию.

По городу уже запустили поливомоечные машины и прошло несколько общегородских субботников, но картина пока не меняется.

Корреспондент РЗН. инфо побывал на улице Пожалостина, Кудрявцева, Пролетарской, Первомайском проспекте и площади Ленина. Результаты смотрите в нашей подборке.