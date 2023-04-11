Госдума одобрила ряд поправок в законы, касающиеся военнообязанных

Госдума на заседании 11 апреля одобрили несколько поправок в законы о военнообязанных.

Депутаты приняли следующие поправки:

О едином реестре воинского учета и электронных повестках;

О возможности зачисления в запас обязанных состоять на воинском учете без личной явки;

Об ограничении права управления транспортными средствами для уклонистов;

Об ограничении выезда из РФ для получивших повестку военнообязанных до их явки в военкомат.

Кроме того, Госдума поддержала обязанность ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, судов, медорганизаций, соцфонда предоставлять данные граждан для воинского учета.