Госдума одобрила ряд поправок в законы, касающиеся военнообязанных
Госдума на заседании 11 апреля одобрили несколько поправок в законы о военнообязанных.
Депутаты приняли следующие поправки:
- О едином реестре воинского учета и электронных повестках;
- О возможности зачисления в запас обязанных состоять на воинском учете без личной явки;
- Об ограничении права управления транспортными средствами для уклонистов;
- Об ограничении выезда из РФ для получивших повестку военнообязанных до их явки в военкомат.
Кроме того, Госдума поддержала обязанность ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, судов, медорганизаций, соцфонда предоставлять данные граждан для воинского учета.