В Скопине на заправке загорелся газовоз

В Скопине 10 апреля произошел пожар на улице Пушкина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 17:52. По информации ИД «Пресса», на заправке загорелся газовоз. Его готовили к перекачке топлива в резервуары.

Площадь, охваченная огнем, составляет около 500 квадратных метров. На месте работают 18 пожарных.

Информации о пострадавших нет.

В настоящий момент проводится проверка. На месте работают дознаватели МЧС.

UPD:

Пожар локализован в 19:21 на площади около 100 квадратных метров.

Фото: «Скопин.ИНФО»