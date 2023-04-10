В России электронные повестки в военкомат будут дублировать бумажными

Электронные оповещения от военкоматов будут дублировать бумажными повестками. Они будут иметь равную юридическую силу. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Также депутат сообщил, что для уклонистов от призыва введут меры, вплоть до запрета на выезд.

«Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и так далее», — заявил Картаполов

Поправки о едином реестре военнообязанных Госдума рассмотрит 11 апреля.

Ранее сообщалось, что в России будут оповещать призывников о наборе на срочную службу в электронном виде.