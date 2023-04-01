В Тамбовской области два человека погибли в ДТП на трассе

При столкновении двух легковушек в Тамбовской области на трассе погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

При столкновении двух легковушек в Тамбовской области на трассе погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

В субботу, 1 апреля, около 6 утра, на 349-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП, в результате которого погибли водитель автомобиля Ford Focus 1976 г. р. и водитель Merсedes, 1970 г. р. Еще двух пассажиров госпитализировали.

На кадрах видно, что Ford получил серьезные повреждения, а Mercedes улетел в кювет на другой стороне дороги и перевернулся.

Ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура Первомайского района.