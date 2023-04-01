Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
Пнд, 03
12°
ЦБ USD 77.32 0.23 01/04
ЦБ EUR 84.11 0.35 01/04
Нал. USD 77.21 / 78.6 01/04 08:00
Нал. EUR 82.7 / 78.6 31/03 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
30 марта 09:30
1 539
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
3 664
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
6 389
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
9 278
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани во время пожара пострадал пожилой мужчина
В Рязани в ночь на субботу, 1 апреля, произошел пожар в квартире многоэтажки на улице Костычева. Пострадал мужчина 1945 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани в ночь на субботу, 1 апреля, произошел пожар в квартире многоэтажки на улице Костычева. Пострадал мужчина 1945 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в 1:09. Загорелась трехкомнатная квартира в девятиэтажном панельном доме площадью 45 кв. м.

Общая площадь пожара составила 10 кв. м. Пострадавшего госпитализировали.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На место выезжали два пожарных автомобиля, 14 человек.