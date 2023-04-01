В Рязани во время пожара пострадал пожилой мужчина

В Рязани в ночь на субботу, 1 апреля, произошел пожар в квартире многоэтажки на улице Костычева. Пострадал мужчина 1945 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани в ночь на субботу, 1 апреля, произошел пожар в квартире многоэтажки на улице Костычева. Пострадал мужчина 1945 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в 1:09. Загорелась трехкомнатная квартира в девятиэтажном панельном доме площадью 45 кв. м.

Общая площадь пожара составила 10 кв. м. Пострадавшего госпитализировали.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На место выезжали два пожарных автомобиля, 14 человек.