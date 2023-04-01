В Пензе 24-летняя мать задушила годовалого сына

Жительница Пензы задушила спящего годовалого сына. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Жительница Пензы задушила спящего годовалого сына. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника, мать с сыном с конца января лежали в инфекционном отделении больницы. Вечером 30 марта 24-летняя женщина подошла к спящему ребенку и задушила его.

Женщину задержали, она призналась в преступлении. Она не состоит на учете и до этого к ответственности не привлекалась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.