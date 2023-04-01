В Брянской области во время пожара на птицеводческой ферме погиб человек

В Брянской области в субботу, 1 апреля, произошел пожар на территории птицеводческой фермы. Погиб человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре в селе Уручье Брянского района поступило в дежурную часть в 14:55. В 15:51 пожар локализован, в 17:22 открытое горение ликвидировали.

По уточненным данным, площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. Причины устанавливаются.

Как сообщает Shot, погиб 48-летний слесарь, который сам пытался потушить огонь с помощью огнетушителя. Мужчина надышался угарным газом и позже скончался.