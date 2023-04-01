Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
10°
Пнд, 03
12°
ЦБ USD 77.32 0.23 01/04
ЦБ EUR 84.11 0.35 01/04
Нал. USD 77.25 / 78.6 01/04 10:40
Нал. EUR 84.01 / 78.6 01/04 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
1 686
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
3 807
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
6 516
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
9 411
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Шойгу: количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно
В России кратно возрос выпуск высокоточных боеприпасов для обеспечения группировки войск. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с командованием группировки и своими заместителями.

В России кратно возрос выпуск высокоточных боеприпасов для обеспечения группировки войск. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с командованием группировки и своими заместителями.

«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — отметил Шойгу.

По его словам, обеспечение группировок войск средствами поражения находится на постоянном контроле правительства и Минобороны. Это позволяет выполнять поставленные президентом Владимиром Путиным задачи при проведении СВО.

На совещании обсудили вопросы дальнейшего наращивания обеспечения российских военных боеприпасами.