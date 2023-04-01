Шойгу: количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно

В России кратно возрос выпуск высокоточных боеприпасов для обеспечения группировки войск. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с командованием группировки и своими заместителями.

В России кратно возрос выпуск высокоточных боеприпасов для обеспечения группировки войск. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с командованием группировки и своими заместителями.

«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — отметил Шойгу.

По его словам, обеспечение группировок войск средствами поражения находится на постоянном контроле правительства и Минобороны. Это позволяет выполнять поставленные президентом Владимиром Путиным задачи при проведении СВО.

На совещании обсудили вопросы дальнейшего наращивания обеспечения российских военных боеприпасами.