Прием заявок в новый детсад в Семчине начнется 20 апреля

С 20 апреля начнется прием предварительных заявок воспитанников, желающих поступить в детский сад, который сейчас достраивается в рязанском микрорайоне Семчино. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Это необходимо органам образования для прогнозирования возрастных категорий групп. Ссылка на заявку будет размещена на сайте администрации города и соцсетях.
Встреча с жителями Семчино с участием представителей администрации города и депутата гордумы Галины Трушиной прошла 31 марта. Руководители управлений образования и молодежной политики, капитального строительства, общественных отношений ответили на вопросы о зачислении в новый детсад.
Учреждение рассчитано на 224 места. Будут работать 10 групп, в том числе для детей раннего возраста.
Официальная запись в детский сад будет открыта после оформления правоустанавливающих документов и присвоения ему номера, предварительно в июне. Ожидается, что сад откроет двери для воспитанников в сентябре 2023 года.