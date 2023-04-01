На Украине заявили о создании восьми бригад «Гвардии наступления» на Крым

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад «Гвардии наступления» и готовности к активным действиям. Ранее МВД Украины сообщило, что штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников готовят для захвата Крыма и Донбасса.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад «Гвардии наступления» и готовности к активным действиям. Ранее МВД Украины сообщило, что штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников готовят для захвата Крыма и Донбасса. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости , что украинскую «Гвардию наступления» ждет печальная участь.

«Шансов у националистов никаких нет. Их так званую „Гвардию наступления“ ждет печальная участь. Попытка наступления обернется для украинских войск самоубийством», — сказал Шеремет.

Он добавил, что в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны. По словам депутата, все попытки прорваться будут купированы и обернутся для украинских войск «огромными потерями».