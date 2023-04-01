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Изменилось расписание автобуса № 22 из Рязани в Солотчу
С 1 апреля автобус № 22 по маршруту Рязань — Солотча изменил расписание движения. Фото опубликовано в группе «Типичная Солотча».

С 1 апреля автобус № 22 по маршруту Рязань — Солотча изменил расписание движения. Фото опубликовано в группе «Типичная Солотча».

Автобус № 22 следует с площади Театральной до санатория «Старица».

Согласно новому расписанию, первый автобус из Рязани отправляется в 4:55, последний — в 21:00. С конечной движение начинается в 5:50, последний автобус отходит в 21:45.