В Совфеде заявили, что повестки должны вручаться лично в руки

Электронный способ вызова в военкоматы не закреплен в российском законодательстве. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

По его словам, по статье 26 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия исключительно повесткой. По 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан ее получить под роспись. В КоАП определена ответственность за неявку в военкомат только при вызове повесткой, отметил Бондарев.

Отмечается, что в настоящее время электронные оповещения «не являются повестками». Бондарев назвал это «информированием», на которое «каждый человек вправе сам решить, откликнуться или проигнорировать».