В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 22 сантиметра. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Показатель составляет 522 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.
В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке поднялся на 11 сантиметров и составил 519 сантиметров.
В районе Касимова уровень воды в Оке понизился на пять сантиметров. Показатель составил 483 сантиметра.
В реке Мокша в черте Кадома уровень воды поднялся на девять сантиметров и составил 630 сантиметров.
В Проне в черте Быково уровень воды понизился на 45 сантиметров. Показатель составил 447 сантиметров выше нулевой отметки.
Уровень воды в Ранове в районе села Троица понизился на 21 сантиметр и составил 681 сантиметр выше нулевой отметки.
У Скопина уровень воды в Верде понизился на 19 сантиметров. Он составил 163 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.
За сутки зарегистрировали подтопление девяти приусадебных участков (четыре — в Рязанском районе, пять — в Кадомском).
Подтопленными остаются 14 низководных мостов, пять участков дороги, 37 приусадебных участков. Водой отрезаны 13 населенных пунктов.