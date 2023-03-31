Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 77.32 0.23 01/04
ЦБ EUR 84.11 0.35 01/04
Нал. USD 77.21 / 83 31/03 15:25
Нал. EUR 84 / 85.5 31/03 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Вчера 09:30
1 246
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
3 359
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
23 марта 10:00
6 120
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
9 011
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 22 сантиметра

В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 22 сантиметра. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Показатель составляет 522 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке поднялся на 11 сантиметров и составил 519 сантиметров.

В районе Касимова уровень воды в Оке понизился на пять сантиметров. Показатель составил 483 сантиметра.

В реке Мокша в черте Кадома уровень воды поднялся на девять сантиметров и составил 630 сантиметров.

В Проне в черте Быково уровень воды понизился на 45 сантиметров. Показатель составил 447 сантиметров выше нулевой отметки.

Уровень воды в Ранове в районе села Троица понизился на 21 сантиметр и составил 681 сантиметр выше нулевой отметки.

У Скопина уровень воды в Верде понизился на 19 сантиметров. Он составил 163 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

За сутки зарегистрировали подтопление девяти приусадебных участков (четыре — в Рязанском районе, пять — в Кадомском).

Подтопленными остаются 14 низководных мостов, пять участков дороги, 37 приусадебных участков. Водой отрезаны 13 населенных пунктов.