В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 22 сантиметра

В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 22 сантиметра. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Показатель составляет 522 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке поднялся на 11 сантиметров и составил 519 сантиметров.

В районе Касимова уровень воды в Оке понизился на пять сантиметров. Показатель составил 483 сантиметра.

В реке Мокша в черте Кадома уровень воды поднялся на девять сантиметров и составил 630 сантиметров.

В Проне в черте Быково уровень воды понизился на 45 сантиметров. Показатель составил 447 сантиметров выше нулевой отметки.

Уровень воды в Ранове в районе села Троица понизился на 21 сантиметр и составил 681 сантиметр выше нулевой отметки.

У Скопина уровень воды в Верде понизился на 19 сантиметров. Он составил 163 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

За сутки зарегистрировали подтопление девяти приусадебных участков (четыре — в Рязанском районе, пять — в Кадомском).

Подтопленными остаются 14 низководных мостов, пять участков дороги, 37 приусадебных участков. Водой отрезаны 13 населенных пунктов.