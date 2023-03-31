В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девочку

В Москве задержали мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девочку. Об этом сообщила « Лента.ру » со ссылкой на столичное управление Следкома.

По информации ведомства, инцидент произошел в доме на бульваре Адмирала Ушакова вечером во вторник, 28 марта.

Мужчина заметил на лестничной площадке в подъезде незнакомую школьницу. Он напал на нее и надругался. Девочка рассказала обо всем родителям. Те обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). Решается вопрос об аресте фигуранта.