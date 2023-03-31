Предприятие «Рязаньвест» задолжало 53 работникам зарплату на миллион рублей

ООО «Рязаньвест» задолжало 53 работникам зарплату и иные выплаты на миллион рублей. Об этом сообщило региональное управление Следкома .

Личный прием по вопросу невыплаты зарплаты провел глава регионального управления СК Владимир Никешкин. Он разъяснил гражданам, что лично контролирует ситуацию. Если зарплата не будет выплачена, то будет возбуждено уголовное дело. Во время расследования следствие примет меры к погашению задолженности.

Гендиректор предприятия Виктор Клоков заверил, что долг будет планомерно погашаться. В ближайшее время гражданам проведут все выплаты.