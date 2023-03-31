Павел Малков встретился с Послом Республики Узбекистан в России

Губернатор Павел Малков встретился с Послом Республики Узбекистан в России. Посол Ботиржон Асадов посетил Рязанскую область в пятницу, 31 марта.

На встрече обсудили перспективные направления двухстороннего сотрудничества, предложения по развитию торговых связей, бизнес-контактов, вопросы культурного обмена, взаимодействия в сфере туризма. Также в мероприятии приняли участие министр экономического развития области Андрей Ворфоломеев, представители Посольства Узбекистана.

«Регион сегодня держит курс на развитие. Один из наших приоритетов — расширение взаимовыгодных контактов, деловых и гуманитарных связей. Свои товары мы сейчас поставляем более чем в 100 стран мира. Серьезно поддерживаем предприятия, ориентированные на экспорт. Очень внимательно относимся к каждому инвестору. У нас предусмотрен целый комплекс преференций, есть площадки с готовой инфраструктурой и еще много всего, что делает ведение бизнеса в Рязанской области комфортным и выгодным делом», — отметил губернатор.

Павел Малков поблагодарил Посла Узбекистана за внимание к Рязанскому региону, намерения расширять сотрудничество и выразил готовность к этой совместной работе.

«Республика Узбекистан — один из приоритетных партнеров Рязанского региона. Ваши предприятия традиционно участвуют в Днях международного бизнеса в Рязанской области. Благодаря деловым миссиям рязанского бизнеса в Республику 10 наших компаний заключили и реализуют экспортные контракты. Мы всегда открыты для новых идей, предложений, и готовы к сотрудничеству», — сообщил Малков.

Руководитель Рязанской области обратился к Послу с просьбой оказать содействие в организации в Узбекистане официальных встреч рязанской делегации, которая планирует быть в Ташкенте в апреле и принять участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Павел Малков также пригласил Ботиржона Асадова на два крупных форума, которые состоятся в Рязани в августе — Дни международного бизнеса и Форум древних городов.

Ботиржон Асадов отметил гостеприимство Рязанской области.

«Наши партнерские отношения активно развиваются, они многогранные и основаны на усилиях глав наших государств. Взаимодействуем практически во всех направлениях. Особые перспективы видим в межрегиональном сотрудничестве, которое должно приобрести более качественный характер. Дружеские, доверительные взаимоотношения наших стран являются хорошим дополнением к практическим результатам», — сказал Посол.

Он отметил, что на новый уровень вышли культурно-гуманитарные связи, контакты в сфере туризма. Ботиржон Асадов отдельно поблагодарил Павла Малкова за усилия по созданию комфортных условий в регионе для жизни и для реализации предпринимательских инициатив. По его словам, граждане Узбекистана, которые получают в Рязани высшее образование и трудятся на предприятиях области, это высоко ценят. На территории Республики сегодня также создаются максимально благоприятные условия для работы российского бизнеса.

Делегация Посольства в рамках работы в Рязанской области побывала в РГУ имени Есенина и посетила АО «Русская кожа», у предприятия налажено многолетнее деловое сотрудничество с Узбекистаном.