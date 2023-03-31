Лидера группы «Ногу свело!» Покровского* включили в список иностранных агентов

Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского* включили в список иностранных агентов. Информация появилась на сайте министерства юстиции России.

В числе причин внесения Покровского в реестр — поддержка недружественной страны (Украины), взаимодействие с иностранными структурами, негативные высказывания в отношении граждан Российской Федерации, участие в сборе средств в поддержку Украины.

Также в реестр вошли журналист Георгий Чентемиров*, политический деятель Сергей Бойко*, проект «Теплица социальных технологий"*, общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие"*, Объединение «Настоящая Россия"*.

Фото — соцсети Максима Покровского*

*внесены в реестр иноагентов