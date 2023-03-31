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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 1-2 апреля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы завершаются гастроли Таганрогского театр имени А.П. Чехова. 1 и 2 апреля рязанцы смогут увидеть три постановки — спектакль «Василиса прекрасная», комедию в двух действиях по пьесе Бранислава Нушича «Д-Р» и музыкальную историю в двух действиях по мотивам одноименной комедии «Небесный тихоход«

На сцене рязанской филармонии покажут спектакль «Авантюристы поневоле». В спектакле среди прочих играют звезда «Мажора» Павел Прилучный и народная артистка России Раиса Рязанова («Москва слезам не верит»).

В субботу, 1 апреля, на сцене культурного пространства Fabrika выступит стендап-комик Вова Бухаров, в воскресенье, 2 апреля, рязанцев ждет эксклюзивный концерт группы «Эпидемия».

Во дворце спорта «Олимпийский» выступит группа «Кипелов» с юбилейным концертом «XX лет группе», а в клубе Deep пройдет концерт подписанта лейбла Cplus и одного из самых популярных артистов современной хип-хоп сцены Soda Luv.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».