Минцифры: функцию удаления учетной записи на «Госуслугах» отключили из-за взломов

Функцию удаления учетной записи на «Госуслугах» отключили из-за участившихся взломов личных кабинетов. Об этом сообщило Минцифры.

По информации ведомства, участились случаи взлома личных кабинетов, в том числе используя методы социальной инженерии. В дальнейшем злоумышленники удаляли учетные записи на «Госуслугах». Поэтому в министерстве решили отключить функцию.

В минцифры подчеркнули, что удалить учетную запись можно только при посещении МФЦ.

При этом отмечается, что существует возможность отключить уведомления от госорганов в разделе «Уведомления».

Также минцифры заявило, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не является уклонением от военной службы.