Минцифры: функцию удаления учетной записи на «Госуслугах» отключили из-за взломов
Функцию удаления учетной записи на «Госуслугах» отключили из-за участившихся взломов личных кабинетов. Об этом сообщило Минцифры.
По информации ведомства, участились случаи взлома личных кабинетов, в том числе используя методы социальной инженерии. В дальнейшем злоумышленники удаляли учетные записи на «Госуслугах». Поэтому в министерстве решили отключить функцию.
В минцифры подчеркнули, что удалить учетную запись можно только при посещении МФЦ.
При этом отмечается, что существует возможность отключить уведомления от госорганов в разделе «Уведомления».
Также минцифры заявило, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не является уклонением от военной службы.