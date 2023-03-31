Депутата из Рязанской области обвиняют в незаконной рубке леса

В отношении депутата Сапожковского городского поселения возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса в особо крупном размере с использованием своего должностного положения (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

По информации следствия, в 2020—2021 годах мужчина, будучи участковым лесничим Сапожковского лесничества, попросил своего знакомого зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Затем заведующий лесом, выступая от имени приятеля, заключил с арендатором лесных участков договор на заготовку и вывоз древесины, после чего нанял подрядчиков для выполнения этих работ. За указанное время было вырублено 2628, 623 м³.

Уголовное дело направлено в суд. В ближайшее время состоится его рассмотрение.