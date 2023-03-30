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В Рязани на площадь Победы задержали активиста с антивоенным плакатом

В Рязани на площади Победы задержали активиста с антивоенным плакатом. Об этом сообщает Telegram-канал Ксении Собчак.

Говорится, что в одиночный пикет центре Рязани встал активист Лев Соколов. На плакате Соколова был антивоенный лозунг, в котором активист призывал задержать его. Что почти сразу и произошло.

Ранее активист выходил на Дворцовую площадь в Петербурге с цитатами Кота Леопольда и на Пушкинскую площадь в Москве с цитатой Высоцкого.