Сорокина проконтролировала строительство детского сада на 224 места в Кальном

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 29 марта посетила строительную площадку в Кальном на месте будущего детского сада. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Детсад будет трехэтажным. Около него расположатся игровая, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.

Сейчас рабочие возводят стены, перекрывают второй этаж здания.

Строители уже провели электрику, построили помещение котельной и установили оборудование.

Елена Сорокина отметила, что на объекте есть небольшое отставание от графика из-за позднего выхода рабочих на площадку в связи со сложностью участка.