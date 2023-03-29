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Следователи рассказали об утонувшем мужчине под Рязанью

Следователи рассказали об утонувшем на Оке в Шиловском районе мужчине. Об этом РЗН. инфо сообщил руководитель Шиловского МСО Алексей Минашкин.

Стало известно, что двое местных жителей отправились на лодке на рыбалку. Когда мужчина ставил сети, он выпал из лодки и утонул. Его знакомый доплыл до берега и рассказал о произошедшем местной жительнице.

Личность погибшего устанавливается.

Напомним, тело мужчины извлекли из Оки утром в среду, 29 марта.