Бастрыкин назначил проверку из-за отсутствия дороги к рязанскому селу

Глава СК России Александр Бастрыкин назначил проверку из-за отсутствия дороги к селу Секирино Скопинского района, где жители вынуждены преодолевать небезопасные участки подтопляемой территории и находиться без помощи и средств первой необходимости.

Глава СК России Александр Бастрыкин назначил проверку из-за отсутствия дороги к селу Секирино Скопинского района. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства .

По информации канала, жители села Секирино через соцсети просят обратить внимание на ситуацию с отсутствием дороги и безопасных путей сообщения с селом. Люди вынуждены преодолевать небезопасные участки подтопляемой территории и находиться без помощи и средств первой необходимости.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести проверку и доложить о принятом процессуальном решении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.