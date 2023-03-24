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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 25-26 марта
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

С 24 по 26 марта во дворце молодежи пройдет самое масштабное танцевальное событие Рязани — фестиваль танца «Черный кот». В фестивале примут участие иногородние и рязанские коллективы, прошедшие серьезный отбор.

В культурном пространстве Fabrika творческое объединение «КАМ» из Тулы покажет два спектакля — по мыслям Иосифа Бродского «Затерянный странник» и «Я выбирала жизнь» о Марине Цветаевой.

На сцене рязанской филармонии с юбилейным концертом выступит государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Надежды Надеждиной. «Березка» вот уже 75 лет своим творчеством рассказывает миру, что такое красота по-русски: красный сарафан, зеленая веточка березки, взмах бирюзового платочка — девичий хоровод, с которого в 1948 году началась история коллектива.

В театре драмы пройдет большой театральный капустник «Верю! Не верю…» Артисты всех театров города соберутся на одной сцене, чтобы отпраздновать всемирный день театра и юбилей Станиславского.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».