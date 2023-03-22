В Соколовке затопило дорогу

В Соколовке затопило дорогу. Об этом в среду, 22 марта, сообщили горожане в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Дорогу затопило на Куйбышевком шоссе, около «Завода металлов и сплавов».

«На легковом автомобиле проехать просто страшно. Если загорится красный свет на переезде, машины должны будут остановиться в этом „море“ воды», — написал автор поста.

В посте отметили, что на прошлой неделе «Водоканал» откачивал воду с дороги, однако на этой неделе откачка воды не производится.

В Telegram-канале «аТитпичная Рязань» опубликовали видео с затопленной дороги.

«Соколовка, где ливневка?», — подписал автор поста.