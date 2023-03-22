Пожар на складе под Рязанью сняли с коптера

Пожар на складе под Рязанью сняли с коптера. Видео опубликовали в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила в среду, 22 марта, в 10:07. Его не могут потушить уже три часа.

Инцидент произошел на улице Аэропортовской в Турлатове. Загорелся склад постельных принадлежностей.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Огонь тушат десять единиц техники, 35 человек. Площадь пожара — 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожар локализован.