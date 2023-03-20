В Рязанской области простились с погибшим на СВО Алексеем Милащенко
В Рязанской области простились с погибшим на СВО Алексеем Милащенко. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Гвардии рядовой Алексей Милащенко был механиком-водителем в военной части № 41450.
Траурные мероприятия прошли с участием сотрудников правительства, мэрии, военного гарнизона. На прощание также пришли родные и близкие военнослужащего. Соболезнования семье погибшего воина выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.