В Рязанской области простились с погибшим на СВО Алексеем Милащенко

В Рязанской области простились с погибшим на СВО Алексеем Милащенко. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Гвардии рядовой Алексей Милащенко был механиком-водителем в военной части № 41450.

Траурные мероприятия прошли с участием сотрудников правительства, мэрии, военного гарнизона. На прощание также пришли родные и близкие военнослужащего. Соболезнования семье погибшего воина выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.