В Рязанской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер»

В понедельник, 20 марта, в Рязанской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом РЗН. инфо сообщили друзья погибшего на Украине.

По их словам, 27-летний Дмитрий К. находился в колонии с 2014 года. Там ему предложили отправиться на Украину, пообещав, что оставшиеся четыре года от срока «спишут».

"Его многие знали. Он был очень был общительным и дружелюбным", — добавили собеседники.

Из близких родственников у погибшего остался только старший брат, который также находится на СВО.