В Пензе взрослый и ребенок погибли в ДТП с автобусом

Взрослый и ребенок погибли, еще четыре человека пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля в центре Пензы.

Взрослый и ребенок погибли, еще четыре человека пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля в центре Пензы. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает Telegram-канал пресс-службы регионального УГИБДД.

Авария произошла на улице Гагарина, столкнулись автомобиль Kia Cerato и автобус малого класса Iveco. В результате происшествия водитель иномарки 1989 года рождения скончался на месте, его пассажир, мальчик 2015 года рождения, получил травмы и впоследствии умер в больнице.

Также четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью.