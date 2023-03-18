Россия продлит зерновую сделку на 60 дней

Россия согласилась продлить действие зерновой сделки только на 60 дней. Об этом в субботу, 18 марта, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Россия согласилась продлить действие зерновой сделки только на 60 дней. Об этом в субботу, 18 марта, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Мы видим сообщения от сторон о том, что сделка продлена на 120 дней, мы неоднократно заявляли — и МИД, и представители России при ООН, о том, что российская сторона продлевает сделку на 60 дней», — заявила Захарова.

Она добавила, что все участники соглашения получили не только устные уведомления, но и специальные ноты.

Напомним, в июле прошлого года представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Это часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Это условие не было выполнено, несмотря на заверения ООН.