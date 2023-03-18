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Пригожин заявил о планах набрать в «Вагнер» еще 30 тысяч человек
Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о планах донабрать 30 тысяч человек к середине мая.

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о планах донабрать 30 тысяч человек к середине мая. Ответ на вопрос о наборе издания «Глас народа» опубликовала компания Пригожина «Конкорд». В Telegram-канале и соцсети «ВКонтакте» прикреплен аудиоответ.

По словам Пригожина, есть дни, когда набирается до 1200 человек в день, при этом среднее количество — от 500 до 800.

«Возможно, через какое-то время это количество, так скажем, бойцов-рекрутов, может немножко подснизиться, но тем не менее к середине мая мы планируем, что количество бойцов в подразделениях увеличится приблизительно на 30 тысяч», — ответил Пригожин.