Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 18-19 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре кукол пройдут гастроли уникального шоу — «Цирка на нитях». Автор, исполнитель и создатель кукол — Виктор Антонов, неоднократный лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», главный художник московского театра кукол имени Сергея Образцова.

На сцене культурного пространства Fabrika пройдет концерт-медитация Sangeet Andala. Зрителей ждет глубокое погружение в индийскую музыку — мелодичные баджаны, зажигательный каввапи и медитативная рагу.

В рязанской филармонии покажут необычное представление «Чио-Чио-сан. Рассказ гейши». Это пронзительная история любви японской девушки, цинично обманутой офицером военно-морских сил США. На сцене выступит национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова Текст читает заслуженная артистка России Екатерина Гусева и Сергей Ли.

В «Старом парке» пройдет вечер настоящего американского блюза. Зрители услышат блюз дельты Миссиссиппи, чикагский блюз, а также госпели, спиричуэли и немного буги-вуги. Рассказы о культуре блюза и истории из жизни американского юга прилагаются в обширном количестве.

На сцене ДС «Олимпийский» выступит Полина Гагарина — артистка, покорившая Европу и Китай, завоевавшая любовь и признание миллионов слушателей, обладательница уникального тембра и жизнеутверждающей энергетики. Живые концерты Полины Гагариной — это всегда концептуальное масштабное шоу, запоминающееся надолго. Артистка представит

В арт-клубе «Площадка» пройдет вечеринка, посвященная популярной игре ATOMIC HEART. На сцене клуба выступят рязанские группы, музыкальным оформлением вечера станут саундтреки из игры, а на большом экране зрители увидят прохождение ATOMIC HEART.

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