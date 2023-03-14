В рязанском дворе легковушка провалилась под асфальт

Инцидент произошел во дворе дома № 87 по улице Ленинского Комсомола.

В рязанском дворе легковушка провалилась под асфальт. Об этом на странице губернатора Павла Малкова сообщила жительница Рязани.

Инцидент произошел в понедельник, 13 марта, во дворе дома № 87 по улице Ленинского Комсомола.

«Смыло всю дорогу, машина ушла под землю, отремонтировали коммуникации еще в январе, дорогу только засыпают щебнем. Что дальше? Двор превратился в квест «Остаться в живых», — написала рязанка.