Следователи рассказали, как Александр Логунов убил свою жену

7 октября 2022 года тело женщины и ее украшения нашли. Ее опознали родственники. Принадлежность останков Елене Логуновой также подтвердила экспертиза.

В главном следственном управлении Следственного комитета России рассказали подробности расследования дела об убийстве рязанки Елены Логуновой.

По версии следствия, в июле 2021 года Александр Логунов во время бытового конфликта задушил свою жену Елену Логунову и, чтобы избежать уголовной ответственности, спрятал ее тело в пойме реки Тысья.

7 октября 2022 года тело женщины и ее украшения нашли. Ее опознали родственники. Принадлежность останков Елене Логуновой также подтвердила экспертиза.

После этого, Логунов рассказал обстоятельства произошедшего и при проверке показаний на месте указал, где спрятал тело.

Кроме этого, в 2016—2018 годах Логунов распространял в интернете порнографические материалы.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и по пункту б части 3 статьи 242 УК РФ («изготовление и распространение порнографии с использованием сети „Интернет“).

"Расследование осложнялось неочевидностью преступления, уничтожением его следов, необходимостью проведения сложных судебных экспертиз, выдвижением обвиняемым на первоначальном этапе версий о непричастности к инкриминируемым деяниям, которые в ходе расследования полностью опровергнуты», — говорится в сообщении.

Следствием собрано достаточное количество доказательств. Материалы дела переданы в суд.