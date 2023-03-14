Следователи рассказали, как Александр Логунов убил свою жену

В главном следственном управлении Следственного комитета России рассказали подробности расследования дела об убийстве рязанки Елены Логуновой.
По версии следствия, в июле 2021 года Александр Логунов во время бытового конфликта задушил свою жену Елену Логунову и, чтобы избежать уголовной ответственности, спрятал ее тело в пойме реки Тысья.
7 октября 2022 года тело женщины и ее украшения нашли. Ее опознали родственники. Принадлежность останков Елене Логуновой также подтвердила экспертиза.
После этого, Логунов рассказал обстоятельства произошедшего и при проверке показаний на месте указал, где спрятал тело.
Кроме этого, в 2016—2018 годах Логунов распространял в интернете порнографические материалы.
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и по пункту б части 3 статьи 242 УК РФ («изготовление и распространение порнографии с использованием сети „Интернет“).
"Расследование осложнялось неочевидностью преступления, уничтожением его следов, необходимостью проведения сложных судебных экспертиз, выдвижением обвиняемым на первоначальном этапе версий о непричастности к инкриминируемым деяниям, которые в ходе расследования полностью опровергнуты», — говорится в сообщении.
Следствием собрано достаточное количество доказательств. Материалы дела переданы в суд.