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ВС России нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
Как рассказали в Минобороны, цели достигнуты, а назначенные объекты поражены.

ВС России нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ для РЗСО. Об этом сообщили в Минобороны.

«ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня „Ольха“, „Град“ и оперативно-тактических ракет „Гром“», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что цели достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Отмечается, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы первой бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, нанесено поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Григоровка ДНР.

Потери ВСУ на данном направлении составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы ДНР, а также нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка ДНР.