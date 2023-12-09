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В Шацком районе ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Трохин отметил 100-летие
За плечами ветерана — Ржевско-Сычевская, Ржевско-Вяземская, Орловская, Смоленская, Оршанская, Белорусская и другие операции. Домой мужчина вернулся в ноябре 1945 года.

В Шацком районе ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Трохин отметил 100-летие. Об этом сообщили в официальной группе района во «ВКонтакте».

День рождения Трохина прошло в пятницу, 8 декабря. Мужчину поздравили представители местной власти.

В ряды Красной армии ветерана призвали осенью 1941 года. Сначала он попал в учебный центр, а потом в 232 стрелковую дивизию под Воронежем. В ее составе мужчина воевал два года. Потом его перевели в Первую воздушную армию, в 50-ю отдельную роту земного обеспечения самолетов.

«За плечами фронтовика — Ржевско-Сычевская, Ржевско-Вяземская, Орловская, Смоленская, Оршанская, Белорусская и другие операции. Домой, в Борки, Дмитрий Трохин вернулся в ноябре 1945 года», — говорится в посте.