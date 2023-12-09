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В рязанском селе причиной пожара стали беспроводные наушники
В селе Заборье Рязанского района оставленные на зарядке беспроводные наушники уничтожили жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В селе Заборье Рязанского района оставленные на зарядке беспроводные наушники уничтожили жилой дом. Пожар произошел еще 17 августа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

У неисправных наушников загорелся аккумулятор, пламя перекинулось на стену, через полчаса огонь добрался до крыши дома. Люди не пострадали.

Одной из самых частых причин возникновения пожаров по-прежнему остается оставленная на зарядке электротехника: сотовые телефоны, самокаты, ноутбуки и планшеты, напомнили в МЧС. С начала года по электротехническим причинам произошло 320 пожаров, пострадали 40 человек, 19 из которых погибли.

Чтобы предотвратить трагедию, не следует оставлять работающие электроприборы без присмотра, гаджеты на зарядке на ночь, не допускать перегруза электросети и не использовать неисправные электроприборы.