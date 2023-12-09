В Рязани после ДТП на Северной окружной легковушка заехала на отбойник

Инцидент произошел в субботу, 9 декабря. Столкнулись «Лада» и грузовой автомобиль.

В Рязани случилось ДТП. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в группе «ПУВР».

Инцидент произошел в субботу, 9 декабря, на Северной окружной дороге.

«Выезд из Канищево на окружную», — говорится в посте.

Отмечается, что столкнулись «Лада» и грузовой автомобиль. На кадрах видно, как легковушка после аварии заехала на ограждение.

Информации о пострадавших нет.

Фото и видео: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»