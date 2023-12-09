Скончался литературный критик Андрей Немзер

Историк литературы и критик, кандидат филологических наук Андрей Немзер умер в возрасте 66 лет. Мужчина окончил филологический факультет МГУ. Был членом Союза российских писателей и вице-президентом Академии русской современной словесности.

Историк литературы и критик, кандидат филологических наук Андрей Немзер умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил литературовед и публицист Александр Архангельский в Facebook*.

«Андрей Немзер умер. Какая-то важная часть жизни оборвалась», — говорится в сообщении.

Немзер окончил филологический факультет Московского государственного университета. Был членом Союза российских писателей и вице-президентом Академии русской современной словесности.

В разные годы мужчина возглавлял отдел критики журнала «Литературное обозрение», работал обозревателем в газете «Сегодня», преподавал в ВШЭ на кафедре словесности Отделения деловой и политической журналистики, а с 2012 года — на факультете гуманитарных наук.

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Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ