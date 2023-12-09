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Мошенники стали воровать денежные вклады через банковские приложения
Приложения на смартфонах, в том числе банковские, наиболее уязвимы для атак злоумышленников. Об этом в субботу, 9 декабря, рассказал агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Приложения на смартфонах, в том числе банковские, наиболее уязвимы для атак злоумышленников. Об этом в субботу, 9 декабря, рассказал агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По словам специалиста, чаще всего серьезные финансовые учреждения инвестируют в защиту мобильного ПО, но есть и небольшие банки с ограниченными возможностями. Также среда, в которой программа работает, «может быть компрометирована».

Пользователи смартфонов на ОС Android чаще становятся жертвами вирусов, среди которых есть программы-кейлоггеры. Такие программы следят за всеми изменениями на экране, включая то, что и где человек печатает. Следовательно, есть риск перехвата паролей.

По словам эксперта, в особую категорию входят так называемые «трояны», которые могут управлять телефоном и даже осуществлять действия от имени пользователя, в том числе осуществлять денежные переводы.

Периодически киберпреступники совершают звонки под видом менеджеров или отправляют СМС, которые оформлены под официальную рассылку, для того чтобы получить связки логин-пароль или коды из СМС для входа в программу. Если мобильный банк не защищен дополнительными средствами аутентификации вроде Face ID или Touch ID или же периодически не просит обновлять пароль, то хакеры могут достигнуть цели. Также часто создается фейковая банковская программа. При использовании публичных Wi-Fi-сетей риски заразить телефон вирусом или попасть на фишинговый сайт намного выше, добавил специалист.

Необходимо тщательнее следовать рекомендациям банка и пользоваться антивирусами, блокирующими распространенные схемы мошенничества, подытожил Мясоедов.